Fallita la società che voleva realizzare il villaggio turistico

Fermo tutto lì in riva al mare da ormai quasi dieci anni, arriva ora un altro provvedimento giudiziario “tegola”: la società Acque Chiare Srl è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brindisi su istanza di una banca, la Monte dei Paschi di Siena che vanta un credito di circa un milione di euro.Il futuro del complesso edilizio diviene così ancora più opaco. Una cinquantina di villette sono ancora di proprietà di Romanazzi, e ora amministrate dalla curatela fallimentare. Di queste per alcune c’è stato un preliminare di vendita che non si è mai tradotto nella stipula del definitivo per via del maxi sequestro che nel 2008 ha fermato il tempo in località Case Bianche. L’albergo, un enorme scheletro mai completato, pure avvolto dai sigilli, è della società Acque Chiare. Mentre poco più a sud si demolisce l’Estoril e si pensa alla riqualificazione del primo pezzettino di litorale a ridosso di Brindisi, non si immagina neanche cosa potrà esserne domani di quel villaggio in cui tutto è rimasto congelato a decorrere dal maggio di dieci anni fa.Bisognerà attendere, innanzi tutto, che si concluda la vicenda giudiziaria penale. E che la Cassazione si esprima sull’eventuale prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, ma soprattutto sulla confisca dell’intero insediamento, disposta in primo grado e confermata in appello.Sempre che non venga accolto il reclamo al fallimento che la Acque Chiare Srl formulerà dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, sarà la curatela fallimentare a dover gestire la situazione per la porzione di villaggio rimasta sin dal principio nella disponibilità del costruttore.