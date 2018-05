Fabio Volo sul set a Ceglie con Giuliano Sangiorgi il "santone"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

In una tranquilla mattinata di maggio Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, e il suo panino hanno preso il “Volo” in diretta nazionale su Radio Deejay. Tutto merito di Fabio Volo, professionista a tutto tondo, scrittore, conduttore radiofonico, attore (e un sacco di altre cose, tutte positive), che si trova in città per girare una puntata della seconda stagione della sua serie televisiva “Untraditional”, diretta dal regista cegliese, Gianluca Leuzzi.Ieri mattina l’artista ha condotto la sua trasmissione “Il Volo del mattino” in collegamento dal borgo messapico. E ha parlato della pagnotta cegliese, fornendo l’elenco degli ingredienti a tutto il pubblico sintonizzato su Radio Deejay. Una sorpresa, la sua, molto gradita a queste latitudini. Per problemi tecnici, la diretta è stata trasmessa dall’abitazione di Graziano, fratello del regista Leuzzi, e dalla ormai famosa «cameretta rosa» delle sue figlie. Tra battute e musica, Volo ha sdoganato il panino cegliese anche in radio. Per preparare questa leccornia ci vogliono pochi prodotti, messi insieme per la prima volta, con saggezza e gusto, dal compianto Vincenzo Zito sul banco della sua bottega, nel centro storico, e portato in giro per il mondo da tanti cegliesi: una buona pagnotta, mortadella,