Ex assessore a processo per aver chiesto di togliere un topo morto dal giardino

Hanno scelto di essere processati con rito abbreviato, nel corso dell'udienza preliminare, tre imputati nel procedimento “Multiservizi”: tra questi l’ex assessore e consigliere comunale di Brindisi Pasquale Luperti che si ritrova a processo per peculato unicamente per la carcassa di un topo. In particolare per la sua rimozione da un giardino privato con i mezzi della partecipata.Si attende ora che il gup Vittorio Testi decida sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti delle altre sei persone che sono coinvolte nell’inchiesta, tra cui c’è Daniele Pietanza, tuttora ai domiciliari. Nell'inchiesta si parla di ipotesi di minaccia elettorale aggravata, o per meglio dire una serie di pressioni fatte per condizionare l’esito del voto, il peculato, il furto e la ricettazione. Il gup ha ammesso come parte civile la società che chiede danni patrimoniali ma anche morali alla reputazione all’immagine.