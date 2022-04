Brindisi, in estate arrivano i Morcheeba e Drusilla. Le date

Il 9 e 10 agosto a Brindisi, nel capannone ex Montecatini, si svolgeranno due grandi eventi: una tappa del Cinzella Festival e lo spettacolo di Drusilla Foer.Il Cinzella Festival, uno dei festival rock più importanti che si tiene ogni anno presso le Cave di Fantiano di Grottaglie, quest’anno terrà un’edizione speciale il 9 agosto a Brindisi, presso il capannone ex Montecatini, con il live dei Morcheeba, gruppo tra i padri fondatori del movimento Trip Hop tra la fine degli anni 90 e 2000. Il 10 agosto Drusilla Foer, dopo il grande successo di Sanremo e un tour sold out in tutt’Italia, sarà a Brindisi con ‘Eleganzissima Friends & Orchestra’.

Drusilla torna in Puglia a Brindisi. I biglietti

Lo spettacolo

Uno spettacolo di grande musica dal vivo, in cui Drusilla ripropone alcuni estratti dal suo recital di culto Eleganzissima, insieme a nuove canzoni, accompagnata sul palco da una Big Band Orchestra e con le incursioni a sorpresa di amici artisti. Dopo il grande successo del 2021, anche nel 2022 Brindisi punta sui grandi eventi, ospitando importanti artisti di fama nazionale e internazionale con l’obiettivo di attrarre turismo e promuovere la città. «Continuiamo a rendere Brindisi protagonista - dichiara il sindaco Riccardo Rossi - coniugando i grandi eventi con la valorizzazione di luoghi simbolo come il capannone ex Montecatini, grazie alla collaborazione con l’Autorità di sistema portuale MAM. Insieme a prestigiosi appuntamenti nazionali e internazionali promuoviamo la città, in uno spazio unico nel porto di Brindisi ideale per la musica dal vivo».I due eventi si svolgeranno nella splendida cornice del capannone ex Montecatini, riscoperto ed apprezzato dal grande pubblico grazie al grande successo della prima edizione di ‘muSEAc - Musica vista mare’, rassegna promossa dal Comune di Brindisi con il sostegno della Regione Puglia e in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale. «Brindisi è entrata nel circuito dei grandi eventi, il Cinzella Festival che sceglie la nostra città per la prima volta ne è un esempio e porterà una grande visibilità anche grazie alla collaborazione con Radio Rai 1 e Sky Arte. Sono tante, inoltre, le proposte che abbiamo ricevuto e che stiamo valutando compatibilmente con le risorse a disposizione», dichiara l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Creatività Emma Taveri.

Per il concerto dei Morcheeba sono disponibili 3mila posti, per acquistare i biglietti:

DICE : https://link.dice.fm/j50e5063795a VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/morcheeba-per-cinzella-festival/179951. I biglietti per lo spettacolo di Drusilla Foer (circa 2mila) saranno disponibili da giovedì 28 aprile sul circuito Vivaticket.