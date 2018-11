Paura a scuola, si stacca un'anta della finestra: ragazzino ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si stacca l’anta di una finestra e investe uno scolaro di 11 anni, che riporta miracolosamente solo alcune lievi contusioni: è accaduto a Erchie, in provincia di Brindisi, in un’aula della scuola primaria “Grazia Deledda”.Il distacco dell'infosso è avvenuto nella classe quinta elementare frequentata dal piccolo, mentre erano in corso le lezioni. Per cautela in quasi tutte le classi sono state inchiodate le finestre.Questa mattina nel plesso interessato è stato eseguito un sopralluogo da parte della parlametnare Anna Macina, 5 Stelle, con ausilio di carabinieri, vigili del fuoco, tecnici comunale e dirigente scolastico.