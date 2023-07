Schianto nel centro abitato: muore motociclista di 57 anni

Incidente mortale questa sera a Erchie in pieno centro cittadino dove un’auto condotta da una donna si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, Giuseppe Argese di 57 anni. La tragedia in pochi attimi. L'uomo pochi secondi prima si era lasciato alle spalle la propria casa e in sella alla moto stava imboccando il primo incrocio, quando si è scontrato con l’auto.

Non sono serviti i soccorsi

L’intervento tempestivo degli operatori del Servizio 118 e il trasporto in ospedale non sono serviti a salvare la vita al 57enne. Al vaglio la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Erchie per i rilievi del caso.