Termini per la decarbonizzazione confermati per il 2025 e niente conversione a gas per Brindisi e Civitavecchia. Sono emersi soprattutto nella conferenza stampa successiva alla presentazione del nuovo piano industriale di Enel pochi piccoli dettagli sulle intenzioni della società elettrica per il sito di Cerano, che oggi ospita la centrale a carbone “Federico II”.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Ecco il futuro di Enel a Cerano dopo l'addio al carbone: domani la società presenta il nuovo piano industriale BRINDISI A2A avanti col percorso green, mentre Marchionna attacca Enel: «Non faremo la fine degli agnelli» BRINDISI Enel, fine concessione entro il 2025 e intanto l'Autorità portuale chiede un piano di smantellamento delle attrezzature BRINDISI Centrale Enel di Brindisi, il Tar: ok alla riconversione a gas. Respinto il ricorso degli ambientalisti

Il nuovo piano industriale

A chiarirlo sempre l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo, che già durante la presentazione del piano industriale del gruppo a livello internazionale aveva parlato di conferma dei tempi per l’addio al carbone entro, al massimo, il 2027, così come di centralità dell’Italia nei piani societari, di focus sulle reti e, soprattutto, di sostenibilità finanziaria e ambientale degli investimenti. Una data, quella del 2027, riferita tuttavia a quanto accadrà non in Italia ma negli altri Stati in cui la multinazionale è presente. Per l’Italia, infatti, il Piano nazionale integrato per l’energia e per il clima fissa il cosiddetto “phase out” al 31 dicembre 2025. Data che, come detto, Enel ha confermato, sebbene nei mesi scorsi fossero arrivate voci di un possibile anticipo prima e di un possibile rinvio poi.

Uscita dal carbone: confermato il 2025

«Confermiamo la chiusura nel 2027 di tutte le nostre centrali a carbone e nel 2025 di quelle in Italia - ha detto infatti l’amministratore delegato nella conferenza stampa successiva alla presentazione del piano industriale - tranne nel Sulcis, che ha un ruolo delicato per la Sardegna e ci rimettiamo alle decisioni di autorità e governo», tenendo presente che «nell'ultimo anno se non avessimo avuto il carbone sarebbe mancata l’elettricità». Per quel che riguarda le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, ha aggiunto, «non è allo studio la riconversione a gas, ma ci sono progetti per riutilizzare i siti». Cattaneo ha chiarito: «A parte Fusina non ci sono altre costruzioni di impianti a ciclo combinato a gas». Quella di Fusina, in particolare, è prevista perché ha vinto una delle gare per il capacity market. Ad ogni modo, ha concluso Cattaneo, «valuteremo» le varie situazioni, «non abbiamo problemi occupazionali perché i nostri lavoratori verrebbero reimpiegati in Enel».

I piani per il territorio: cosa sappiamo

Per il resto, nessun riferimento agli investimenti sul territorio. Che, tuttavia, in linea di massima sono ben noti e riguardano principalmente quattro direttrici: logistica, produzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno ed investimenti da parte di aziende terze. Tra i progetti previsti, infatti, ci sono innanzitutto due campi fotovoltaici da 51 megawatt in tutto. Il primo da 6,2 megawatt ed il secondo da 44,5 megawatt, affiancato da un sistema di accumulo “Bess” (Battery energy storage system) integrato da 40 megawatt. A questi si affianca il progetto, in fase di autorizzazione, per un parco eolico da 100 megawatt. Dopo di che c’è il progetto “Nuova torre dei venti” dell’architetto Marina Gousia, vincitore del concorso bandito da Enel “I nuovi spazi dell’energia”, che prevede la realizzazione di un polo di ricerca, dello sviluppo sostenibile, del tempo libero in grado di integrarsi con l’ambiente circostante. Le facciate della centrale si trasformeranno in opere d’arte capaci di produrre energia rinnovabile dal sole e dal vento grazie ad una pellicola fotovoltaica organica, ad una turbina eolica ed a 85 generatori eolici ad asse verticale.

La logistica portuale

Poi c’è il progetto Enel Logistics, che interesserà un’area retroportuale ma che prevede l’utilizzo, per la movimentazione delle merci, della banchina di Costa Morena Est. La aree interessate dal progetto saranno utilizzate per “ricezione di merci, stoccaggio e deposito, movimentazione merci ed eventuali attività di trasformazione o perfezionamento. In prima ipotesi, nella prima fase di sviluppo si prevede la gestione di flussi Ro-Ro, con particolare riferimento al settore automotive, di merci del settore agrifood (anche refrigerate, in containers o in colli) e materie prime e semilavorati”, si legge nei documenti relativi al progetto. Dunque, ad una prima fase di semplice ricezione e smistamento, secondo le intenzioni di Enel Logistics potrebbe seguirne una seconda nella quale la società si occuperebbe anche di trasformare le merci in entrata. Sempre, naturalmente, con tutti i vantaggi - fiscali e non solo - previsti dall’inserimento all’interno del perimetro della Zes e dal riconoscimento di Zona franca doganale.

La Hydrogen valley

Poi c’è l’idrogeno. In particolare, Enel prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno, mediante elettrolizzatori, da 2 megawatt tramite l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Un progetto del valore di 9,8 milioni di euro, tutti finanziati con fondi del Pnrr. Sempre che il Tar confermi l’aggiudicazione, considerato il ricorso di due delle società escluse. E infine gli investimenti “terzi” come quelli di Act Blade e Standex, con la prima che sta cercando di superare alcuni problemi mentre la seconda sembra sparita nel nulla.