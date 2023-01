Oltre cento nuovi alloggi a basso consumo energetico sul territorio provinciale ma anche la manutenzione del patrimonio esistente, la creazione di comunità energetiche ed ancora l’introduzione di un sistema di contatto diretto con l’ente attraverso delle bacheche elettroniche.

Questo ed altro, a grandi linee, nell’attività di Arca Nord Salento per i prossimi mesi, presentata dai tecnici dell’ente nelle sale di via Giovambattista Casimiro, a Brindisi.

Il progetto

E' prevista la costruzione di nuove case popolari che ricadono tra quelle “Nzeb” (Nearly zero energy building, costruzioni ad impatto energetico quasi zero). Novantadue di questi alloggi saranno realizzate a Brindisi, ed in particolare ne sono previsti settanta al quartiere Perrino in via Adda, con il trasferimento degli abitanti che attualmente risiedono in via Adige. Nella stessa area sarà anche creata una zona verde con campi sportivi. Sempre nel capoluogo, al quartiere Paradiso, ce ne saranno altri ventidue nella zona ex Parco Bove, in via Galileo Galilei.



Stesso discorso in provincia, in particolare con la realizzazione di unidici nuovi appartamenti in via Giovanni Falcone a San Donaci ed otto nuovi alloggi in via Aldo Moro a Francavilla Fontana. Particolarmente articolato il piano di interventi sul patrimonio esistente: ad esempio, quello sul Paradiso e sul quartiere Cep, con il recupero dei fabbricati tra via Torretta e via Egnazia, anche attraverso la costituzione della comunità energetica dell’associazione Brec (Brun energetica comune), di cui fanno parte Comune, Arca Nord Salento e Ditne, attraverso la produzione di energia in proprio che coinvolge circa 350 famiglie.

Il parco urbano



Nella stessa zona sarà creato anche il parco urbano di street art, in cui sono previste 20 opere di artisti internazionali per dare un nuovo look alle facciate. Nel capuologo, inoltre, è prevista la manutenzione per quattro lotti in piazza Ciaia (quartiere Sant’Angelo), tre tra piazza Andorra e viale Europa (quartiere Bozzano), uno a testa per via Leonardo Da Vinci e via Benvenuto Cellini (quartiere Sant’Elia), oltre ad alcune palazzine in piazza Stano (sempre al quartiere Paradiso). In provincia, invece, sono previsti il recupero di sei lotti a San Pietro Vernotico, tra via Olanda e viale Europa, così come di un lotto a Mesagne, in via Catania, ed uno ad Ostuni, in via Berlinguer. La stessa agenzia ha spiegato di aver avviato una procedura di partenariato pubblico-privato per il miglioramento dell’impatto energetico ed ambientale di circa 800 alloggi grazie al Superbonus, mentre in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, con il bonus al 75 percento, si è avviato un progetto pilota per cui si attende l’ok dell’Agenzia delle entrate.



In tema di rapporto con gli inquilini e soprattutto di congruità del canone, da quest’anno dal 15 gennaio al 15 maggio di ogni anno gli utenti dovranno far pervenire tutta la documentazione per il calcolo del canone e dal prossimo anno il servizio di bollettazione e relativi controlli sui pagamenti dei canoni ordinari è stato affidato all’Agenzia delle Entrate. Per quel che riguarda il patrimonio, è previsto un incremento dei fondi con nuova gara per il servizio di facility management (che riguarda principalmente l’esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio) mentre è stato avviato un percorso di digitalizzazione per i diversi processi. Nella piattaforma di alienazione immobili sul sito istituzionale sarà presto introdotta la sezione su programmi e piani di vendita aggiornati, mentre sarà implementato il servizio di comunicazione informatico tra utenti ed agenzia attraverso la bacheca elettronica Laserwall: 143 sono già installate in vari palazzi, ma entro l’anno si prevede di posizionarle in tutti gli stabili di competenza di Arca. Infine, nel solco dello scorso anno, sarà aggiornata la short list dei responsabili di autogestione ed amministratori condominiali da cui l’ente potrà attingere.