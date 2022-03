Brindisi, è Matarrelli il nuovo presidente della Provincia. Rossi: «Compito complesso, buon lavoro»

E' Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne, il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Il successore di Riccardo Rossi è stato ufficializzato questa sera, al termine dello spoglio dei voti. Per Matarrelli sono stati espressi 183 voti validi, mentre lo sfidante Angelo Palmisano, sindaco di Ceglie Messapica, ha raccolto 74 preferenze. In termini percentuali, Matarrelli ha raccolto il 72,3 per cento dei voti validi, Palmisano il 27,7 per cento.

Gli auguri di Rossi

Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, fino a poche settimane fa presidente della Provincia, si è espresso così su Facebook a pochi minuti dall'esito delle elezioni: «Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Toni Matarrelli, nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Lo aspetta un compito certamente complesso che sono convinto saprà svolgere nel migliore dei modi ed in continuità con il lavoro fatto fino ad oggi e per il quale ringrazio tutte e tutti quelli che con me hanno collaborato per raggiungere ottimi risultati per la nostra provincia».