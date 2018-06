Elezioni amministrative a Brindisi e in provincia: affluenza in calo

Brindisi

Chiusi i seggi alle 23 di oggi, domenica, è iniziato lo spoglio delle schede per l'elezione di sindaci e consigli comunali a Brindisi e in sette Comuni della provincia. Il primo dato ufficiale è quello dell'affluenza, dappertutto in calo considerevole. Nel comune capoluogo si è fermata al 60,73% contro il 67,89% del 2016. Nelle altre città queste le cifre: Carovigno 68,63% (73,78); Francavilla 71,95% (76,01); Oria 72,77% (76,23); San Donaci 71,72% (77,22); San Pietro Vernotico 64,22% (68,55); Torchiarolo 69,11% (76,43) e Torre Santa Susanna 65,64% (73,67). Il dato pugliese è in linea: 66,06% contro il 71,87 del precedente. Simili anche le percentuali registrate a livello nazionale: 61,19% contro il 67,24 della volta scorsa.In attesa dei primi dati ufficiali, a Torre Santa Susanna dovrebbe risultare eletto Michele Saccomanno, che così ritorna in sella dopo essere stato sfiduciato.Spoglio a rilento a Brindisi, dove appare sempre più certo il ballottaggio. Secondo i primi rilievi in vantaggio Roberto Cavalera (centrodestra) intorno al 30%, seguito da Riccardo Rossi (centrosinistra) in altalena con Gianluca Serra (5Stelle).A Torchiarolo è in testa Flavio Caretto, che ha staccato gli altri due concorrenti: Luca Romano e Ruggero Blasi.Candidati sindaco:Roberto Cavalera (Centrodestra): 0.000 votiMassimo Ciullo (Destra sovranista - Lega): 0.000 votiFerruccio Di Noi (Impegno sociale): 0.000 votiRiccardo Rossi (Centrosinistra): 0.000 votiGianluca Serra (Movmento 5Stelle): 0.000 votiMaurizio Bruno:Antonello Denuzzo:Giuseppe Ricchiuti:Giovanni Taurisano:Pietro Iurlaro:Michele Saccomanno:Gabriele Presta:Antonio Ariano:Antonella Vincenti:Angelo Marasco:Dolores Bardicchia:Tonino Pagliara:Massimo Lanzilotti:Salvatore Ancora:Marco Lotti:Daniela Capone:Maria Lucia Carone:Pino Carbone:Cinzia Carrisi:Alessandra Cursi:Salvatore Mariano:Pasquale Rizzo:Ruggero Blasi:Flavio Caretto:Luca Romano: