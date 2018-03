Amministrative, è ufficiale: il 10 giugno si torna alle urne per sindaco e Consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto comuni al voto, sette dei quali commissariati, capoluogo compreso, andranno alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci il prossimo 10 giugno, con eventuale ballottaggio il 24 nei Comuni con più di 15mila abitanti.Il ministero dell’Interno, infatti, ha reso nota la data scelta per le elezioni amministrative, che in provincia di Brindisi riguarderanno, oltre al capoluogo, anche altri sei comuni la cui amministrazione è terminata anzitempo, per motivi politici o giudiziari, ed è ora retta da commissari straordinari: Carovigno, Francavilla Fontana, Oria, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna. A questi si aggiunge anche San Donaci, che però a differenza degli altri arriva al voto per naturale scadenza dell’amministrazione.In molti dei comuni al voto, tuttavia, la campagna elettorale stenta a decollare perché sia gli schieramenti che i candidati alla carica di sindaco non sono ancora tutti definiti. E i tempi stringono, perché la consegna delle liste andrà effettuata tra la mattina del trentesimo giorno a mezzogiorno e mezzo del 29esimo giorno prima delle elezioni. La scadenza, dunque, è fissata al 12 maggio, ovvero tra poco più di un mese.Nel capoluogo, solo il centrosinistra ha stabilito con certezza – già da prima delle elezioni politiche - il perimetro della coalizione ed il nome del candidato. A guidare lo schieramento che vede la presenza di Brindisi Bene Comune, Partito Democratico e Liberi e Uguali è Riccardo Rossi. Il Movimento 5 Stelle, che alle politiche ha raggiunto a Brindisi città il 52 per cento delle preferenze, è in attesa di conoscere il responso dello staff nazionale, che dovrebbe arrivare dopo Pasqua, sulla certificazione di una delle due liste presentate entro i termini: quella guidata da Fabio Leoci e quella guidata da Gianluca Serra.Il centrodestra, invece, per il momento sembra diviso.