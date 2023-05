Una complessa serie di interventi per togliere i rifiuti dalle spiagge e restituirle ai bagnanti: in questi giorni, infatti, ha preso il via l’operazione programmata di pulizia delle spiagge sul litorale a nord di Brindisi.

Le fasi di avvio servizio

Il Comune ha stabilito un cronoprogramma per questo tipo di operazioni, suddivise in quattro “sessioni”. La prima, chiamata “primo intervento-mantenimento” e calendarizzata tra il 22 maggio ed il 15 giugno, prevede “una prima pulizia massiva degli arenili e delle aree costiere, nonché l’iniziale abbancamento delle biomasse vegetali spiaggiate”, termine con cui si individua la poseidonia ed alghe simili, ed ancora il “mantenimento della pulizia degli arenili e aree costiere”. Si tratta di un’operazione, quindi, partita lunedì e che ha riguardato il tratto tra Materdomini e Punta del Serrone, oltre che un primo intervento a Giancola. La seconda fase, invece, è chiamata “prosecuzione mantenimento” ed è quella che va dal 16 giugno al 16 settembre e prevede “interventi periodici di pulizia di mantenimento degli arenili e delle aree costiere e della gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, in base all’andamento stagionale meteomarino”.

APPROFONDIMENTI L'ORDINANZA Brindisi, lavori abusivi nella spiaggia pubblica attrezzata: stop ai cantieri L'OBIETTIVO Acque Chiare, nasce il nuovo villaggio turistico sulla costa: il progetto del Comune per la rigenerazione

La conclusione della stagione estiva

Il passaggio successivo è previsto tra il 16 ed il 30 settembre, con una ulteriore fase di “prosecuzione del mantenimento” ma in cui, pur effettuando sempre “interventi periodici di pulizia di mantenimento degli arenili e delle aree costiere”, è prevista anche la “gestione delle biomasse vegetali spiaggiate”, anche in questo caso “in base all’andamento stagionale meteomarino”. Infine, quella che è definita come conclusione (tra l’1 ed il 4 ottobre), durante la quale sono previste “attività di riposizionamento delle biomasse vegetali spiaggiate”.

Cosa prevede la pulizia

Tutte queste operazioni saranno eseguite secondo quanto previsto sia dalle leggi in materia che dall’ordinanza regionale di balneazione in corso di completamento. Con la rimozione dei rifiuti abbandonati e dei rifiuti spiaggiati, ad esempio, si prevede anche il posizionamento di un numero adeguato di contenitori per la differenziata ed il già citato riposizionamento delle alghe, con mezzi idonei, allo scopo di favorire la balneazione. Tra gli interventi di pulizia e mantenimento, invece, ci sono la raccolta dei rifiuti spiaggiati e la rimozione di quelli “speciali” (non pericolosi e pericolosi, oltre eventuale presenza di siringhe con apposite pinze e contenitori), lo svuotamento dei contenitori per la differenziata, rastrellamento e vagliatura della sabbia per i microrifiuti, con successivo livellamento. Le attività, secondo quanto è esplicitato nel cronoprogramma, non dovranno iniziare oltre le 5 del mattino.

Le zone “bersaglio”

Le aree di litorale “pubblico” che sono state individuate sono dieci e si estendono per circa 4 chilometri e mezzo: si tratta delle calette a nord della “Conca” sino a lido Malcarne, della spiaggia tra lido della Polizia e lido dei Carabinieri, delle pinetine tra lido Hemingway e Cavallino Bianco, del parco tra Punta Penne e Punta del Serrone, della spiaggia libera in località Punta Penne, della spiaggia “ex Lido Poste”, della spiaggia terminale a Sbitri, quella in località Acque Chiare, quella in località Giancola e quella accanto al lido “Cral Finanze e Tesoro”. I lavori in questione sono stati affidati, per la prima sessione, ad Ecotecnica, per un importo complessivo di circa 46mila euro: in attesa che ci sia l’aggiudicazione della gara ponte per la raccolta dei rifiuti, infatti, il vecchio gestore è ancora in regime di proroga tecnica, con scadenza il 15 giugno prossimo. Complessivamente, l’intero servizio di pulizia delle spiagge vale invece 180mila euro più Iva (circa 200mila euro totali).