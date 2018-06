E' inagibile: chiude la biblioteca provinciale, trasferiti i dieci dipendenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La biblioteca provinciale di Brindisi perde anche la sala ragazzi e chiude definitivamente i battenti. E’ stata dichiarata inagibile anche l’ultima area aperta rimasta della biblioteca provinciale di Brindisi. Da qualche giorno sono stati interrotti i servizi al pubblico, o meglio, ciò che restava dei servizi al pubblico, ossia il prestito on line. Da ieri sono stati messi i lucchetti al cancello e nessuno può avere accesso, neppure i dieci dipendenti ora trasferiti, gioco forza, presso il museo provinciale Ribezzo.La biblioteca di Brindisi è in crisi dal 23 novembre del 2016, ossia da quando la struttura centrale a causa di un principio di incendio fu dichiarata inagibile. Le fiamme furono generate da un cortocircuito e nonostante l’intervento dei vigili del fuoco fosse stato repentino e avesse evitato il peggio, i danni furono tali da determinarne la chiusura. L’impianto elettrico oramai obsoleto costituiva un pericolo tanto per gli utenti quanto per i dipendenti. Così furono chiuse le sale lettura, il prestito diretto e le consultazioni dei volumi. D’allora gli studenti brindisini non hanno più avuto un luogo dove studiare. L’unica zona che era rimasta accessibile sino a poche ore fa era la sala ragazzi, una struttura esterna e separata da quella centrale dove i dipendenti si erano trasferiti e continuavano ad occuparsi del prestito dei volumi on line.Nel frattempo sono trascorsi due anni durante i quali Regione Puglia e Provincia di Brindisi si sono ribalzate responsabilità e competenze. Solo a ottobre dello scorso anno i due enti hanno firmato la convenzione per la gestione del polo biblomuseale. L’accordo atteso per mesi è stato raggiunto lo 17 ottobre 2017, una convenzione