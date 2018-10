Dopo due anni di lavori riapertura la chiesa di San Paolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un evento di portata trasversale, che ha portato cittadini ed autorità insieme nel recupero di uno dei simboli della città di Brindisi: ha riaperto, dopo due anni di lavori, la chiesa di San Paolo Eremita. In tanti si sono affollati a dare uno sguardo al nuovo volto della chiesa, e tanti non hanno mancato di mostrare la propria meraviglia per il nuovo volto dell’edificio. A dare un ideale taglio del nastro, la cerimonia che si è tenuta all’interno del luogo di culto. Non c’è stata, a causa del maltempo, la processione che avrebbe dovuto portare la statua della Madonna “macenula” (uno dei simboli di San Paolo) dalla chiesa di San Benedetto all’edificio di culto da poco restaurato, ma per il resto il programma non ha subito variazioni. Ad aprire l’evento, la benedizione che è stata impartita dall’arcivescovo di Brindisi, Domenico Caliandro, che ha rivolto una preghiera proprio alla Madonna simbolo di San Paolo Eremita.