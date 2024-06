Mentre sembra in via di risoluzione il problema relativo al destino dei 45 lavoratori Basell tagliati fuori dallo stabilimento dopo la chiusura dell’impianto del P9T, la società conferma l’intenzione di cedere il passo anche con il secondo impianto, il cosiddetto PP2. Che, tuttavia, non verrebbe semplicemente spento come accaduto per il P9T. Basell, infatti, ha intenzione di venderlo.

L'incontro a Bari

A spiegare quanto sta accadendo è il segretario della Filctem Cgil Antonio Frattini che, proprio ieri, ha partecipato a Bari ad un vertice sulla crisi Basell con la Task force regionale per l’occupazione presieduta da Leo Caroli. «Il presidente Gabriele Mei - riferisce - ha illustrato il nuovo piano della società, che sta ripensando a tutte le attività legate agli impianti di polipropilene. In questo perimetro rientra anche il PP2 di Brindisi, oltre ad impianti in vari Paesi europei, tra i quali Francia e Germania. Loro hanno escluso la possibilità di chiudere questi impianti e vorrebbero, invece, vendere, verificando la possibilità che altri soggetti industriali possano acquistarli in blocco o, in subordine, soggetti diversi nei singoli Paesi».

Petrolchimico a rischio

Una situazione che, soprattutto a Brindisi, mette a rischio l’intero comparto della chimica di base. «Il PP2 - ricorda infatti Frattini - funziona perché è alimentato con la materia prima prodotta dal cracking di Versalis. Questo significa che se viene meno la produzione di Basell, immediatamente ci saranno ripercussioni negative su Versalis. Il presidente Mei ci ha riferito che non è stato ancora definito il nuovo accordo di fornitura, che riguarda naturalmente non solo Brindisi, perché l’attuale scade a dicembre. Come detto, il PP2 di Brindisi è approvvigionato dal cracking Versalis di Brindisi mentre quello di Ferrara dal cracking di Priolo, in Sicilia. È chiaro che qualunque azione nei confronti del PP2 potrebbe avere un effetto domino su Versalis. Ed ecco perché abbiamo chiesto la convocazione immediata, da parte della Regione Puglia, di un delegato di Eni per capire come stanno immaginando questa vicenda».

Un nuovo vertice, stavolta con Eni

In questo senso, il presidente della Task force regionale Caroli si è impegnato ad anticipare l’incontro previsto per settembre all’inizio di luglio, convocando a nome della Regione Eni e Basel allo stesso tavolo, per capire quali sono le strategie rispetto alla situazione italiana della chimica di base. «Il cuore del petrolchimico di Brindisi - ricorda Frattini - è il cracking di Versalis ma attorno all’azienda del gruppo Eni ci sono tante aziende, tante gente, tanti lavoratori, diretti e indiretti. Per questo abbiamo ribadito che bisogna coinvolgere il governo, chiamando al tavolo tutte le società presenti, per arrivare ad un tavolo nazionale sulla chimica, ad una legge speciale per Brindisi o ad un contratto di sviluppo ad hoc, mettendo dentro tutti i pezzi dell’apparato industriale brindisino».

Addio alla chimica verde

Tra l’altro, fa notare il segretario della Filctem Cgil, a rischio ci sarebbe anche il progetto della cosiddetta “chimica verde” a Brindisi. «Nei due vecchi piani industriali precedenti - sottolinea infatti - era ipotizzata la strategia di Eni verso la chimica verde, con la realizzazione su scala industriale di un impianto di riciclo meccanico della plastica contaminata, che quindi non può essere recuperata in altri modi. Da questa plastica si ottiene un olio di pirolisi in grado di alimentare il cracking al posto della virgin nafta, tanto che Brindisi si era attrezzata sostituendo due dei dodici forni con impianti di nuova generazione in grado di bruciare quest’olio di pirolisi. Ma chiaramente se si mette in discussione il cracking, si mette in discussione anche questo ulteriore sviluppo, purtroppo. Ecco perché bisogna che Eni spieghi dove stiamo andando».

La vertenza P9T

Per quanto riguarda, invece, gli esuberi del P9T, l’azienda ha comunicato, riferisce il segretario, «di avere avviato la procedura di consultazione dei lavoratori rispetto ai tre filoni dell’accordo: prepensionamento, esodo incentivato e trasferimento nello stabilimento di Ferrara. Ed ha confermato che sono molto vicini alle 45 unità. C’era soltanto qualche ripensamento in corso d’opera ma in linea di massima sono state recuperate quelle che erano le eccedenze individuate». Qualche spiraglio si è aperto anche per i lavoratori somministrati, rispetto ai quali i sindacati hanno sempre chiesto un trattamento alla pari dei diretti. «L’azienda - conclude Frattini - ha confermato che, esaurite tutte le altre esigenze dei lavoratori diretti, stanno vagliando la possibilità di consentire il trasferimento anche per i somministrati. In quel caso, tuttavia, senza aiuto economico. Noi, tuttavia, abbiamo chiesto a Basell di fare questo sforzo».