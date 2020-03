Donna trovata morta in casa, mistero sulle cause: disposta l'autopsia

Ultimo aggiornamento: 15:20

BRINDISI - Dramma nel quartiere Sant'Angelo di Brindisi , dove una donna di 48 anni, E.P., è stata trovata senza vita nel suo appartamento in uno dei condomini di via Lanzillotti.Il ritrovamento è avvenuto questa mattina ma il decesso potrebbe risalire a sabato scorso. La donna infatti viveva da sola e solo questa mattina non avendo sue notizie da molte ore i famigliari hanno allertato le autorità: al momento del ritrovamento era riversa sul pavimento del soggiorno. I carabinieri intervenuti nel palazzo non hanno trovato segni di effrazione che possano far pensare a un'aggressione né ferite sul corpo della donna, la cui fine resta per ora un mistero. Per chiarire l'accaduto il pubblico ministero di turno ha infatti disposto l'autopsia.