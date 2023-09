Brindisi, nuove nomine nell'Arcidiocesi. A guidare l'Ave Maris Stella sarà don Adriano Miglietta

Nuove nomine nella Diocesi di Brindisi. Ad annunciarle attraverso una nota stampa lo stesso Vescovo di Brindisi, monsignor Intini. Il primo cambio è previsto nella chiesa dell'Ave Maris Stella al quartiere Casale. Nell'esprimere profonda gratitudine ai Frati Francescani Minori Cappuccini, che dal 1949 a tutt’oggi, hanno retto la Parrocchia, il Vescovo ha annunciato il ritorno di don Adriano Miglietta parroco per anni della Basilica Cattedrale di piazza Duomo. Quest’ultimo sarà affiancato, in qualità di collaboratori, dai sacerdoti Giorgio Nacci e Francesco Cisaria. Quest'ultimo diviene anche Rettore della Chiesa di San Benedetto in Brindisi.

Fino all’immissione canonica del nuovo parroco, sarà amministratore parrocchiale il sacerdote Giovanni Prete.

Gli avvicendamenti

Inoltre annuncia anche gli avvicendamenti nelle altre parrocchie. lI sac. Stefano Bruno diviene parroco della parrocchia San Giorgio Martire in Locorotondo; a lui succede quale parroco della Parrocchia Madonna del Pozzo in Ostuni, il sac. Giulio Andrea Nobile.

Il sac. Mario Alagna diviene parroco della parrocchia Santa Maria del Carmelo in Ostuni e cappellano delle suore oblate di S. Antonio da Padova in Brindisi – Casale.A seguito della nomina del sac. Andrea Giampietro quale Vice-Rettore del Seminario del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” in Roma, diviene parroco della Parrocchia S. Resurrezione in Brindisi, il sac. Marco Candeloro; a lui succede quale parroco della Parrocchia SS. Annunziata in Ostuni, il sac. Giovanni Prete. Il Rev.do Provinciale della Provincia Romana dell’Ordine della B.M.V. della Mercede ha disposto il trasferimento ad altro incarico di padre Francesco Todisco, finora amministratore parrocchiale della parrocchia di S. Maria della Mercede in S. Vito dei Normanni; a lui succede quale parroco padre Nunzio Masiello. Il sac. Salvatore Innocente diviene parroco della Parrocchia San Giuseppe, in Salice Salentino.

Il sac. Donato Pizzutolo diviene Rettore del Seminario Arcivescovile San Giuseppe in Brindisi. Il sac. Arcangelo Martina diviene collaboratore della Parrocchia Santa Maria Assunta in Guagnano e cappellano delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, in Salice Salentino.

Il sac. Pierluigi Ruggiero diviene Vicario parrocchiale della parrocchia Madonna del Soccorso, in Carovigno.

I Seminaristi che hanno completato la formazione presso il Seminario Regionale vivranno l’anno pastorale presso le parrocchie: San Vito Martire in Brindisi- Alessandro Carbone, San Giorgio Martire in Locorotondo – Mario Gargiulo.