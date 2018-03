Autigno, la discarica può riaprire, rifiuti meno cari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trattamento dei rifiuti, lavori in corso nella discarica di Autigno per la bonifica e la messa in sicurezza: il Comune di Brindisi appalta, con procedura negoziata, i lavori per il ripristino dell’impianto di estrazione del biogas. Sarà la Geoimpianti e Costruzioni srl di Bari a svolgere le opere necessarie per il ripristino dell’impianto di estrazione di biogas del lotto 3 con la fornitura e posa in opera della geomembrana in Hdpe e di tutte le attività accessorie di ripristino della rete di biogas. Si tratta di un primo stralcio di lavori (costo al netto degli oneri 95mila euro) per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica di Autigno per la quale il Comune di Brindisi ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 4 milioni e 600mila euro, di questi 2milioni 640mila saranno utilizzati per la messa in sicurezza (fase uno) e un milione e 900mila euro per disinquinare la falda (fase due). Entro giugno invece bisognerà indire la gara per la fase due. Tutte le opere, sulla base dell’accordo firmato da Comune e Regione, dovranno essere completate entro il 31 dicembre di quest’anno. Tutto questo si traduce nella possibilità di vedere nuovamente attiva la discarica di Autigno per il 2019.La discarica di Autigno era stata sequestrata il 5 maggio del 2015 quando nella falda fu trovata una quantità di inquinanti oltre il limite previsto. All’epoca la discarica comunale di Brindisi era gestita da Nubile, la Regione revocò l’Aia perché non erano stati eseguiti gli interventi tecnici per garantire la sicurezza di quei luoghi ed impedire l’inquinamento della falda. Il mancato rispetto delle prescrizioni fu accertato dalla magistratura che di conseguenza ne dispose il sequestro. Da allora i rifiuti indifferenziati, prima biostabilizzati, vengono portati in discariche private in altri comuni pugliesi facendo lievitare vertiginosamente i costi per lo smaltimento. La possibilità di riaprire Autigno sarebbe “una manna dal cielo”, quindi, per il Comune di Brindisi che oggi è costretto a portare i rifiuti prima nell’impianto di Poggiardo, provincia di Lecce, per biostabilizzarli e poi nella discarica di Statte , provincia di Taranto. Una parte di questi rifiuti viene lasciata nell’impianto di Cavallino, sempre provincia di Lecce, per farne Cdr, ossia combustibile da rifiuto.