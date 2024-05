Con un progetto di educazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata incentrato sui ragazzi ed un nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti, oltre che con un atteggiamento più “severo”, Teorema prova ad imprimere una sterzata al servizio di igiene urbana in città, che gestisce dallo scorso mese di ottobre. Un servizio che, per un motivo o per l’altro, non è mai decollato, rimanendo praticamente sempre al di sotto del 40 per cento di differenziata.

La presentazione

La presentazione si è tenuta ieri mattina nel teatro Verdi, alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna, del presidente di Teorema Claudio Nardecchia e del direttore tecnico Gianni Milano. Proprio il primo cittadino ha spiegato il senso del progetto di sensibilizzazione rivolto ai più giovani, che partirà a settembre di quest’anno. «L’idea di sottoscrivere un Patto per l’economia circolare è stata subito accolta e condivisa - ha sottolineato il sindaco - dagli studenti e docenti, che l’hanno sottoscritto con me simbolicamente a nome di tutta la città e il mondo della scuola. Ora però ci aspettiamo una grande risposta da parte di tutta la città affinché insieme si possa realmente essere protagonisti del cambiamento per il miglioramento dell’ambiente e della vivibilità della città. Grazie al supporto dei ragazzi e delle ragazze di Brindisi sarà possibile trasmettere alle famiglie e ai conoscenti che questo comportamento concorrerà anche per l’ottenimento di un risvolto economico per la riduzione della Tari».

Il nuovo calendario

In questi giorni, fa sapere l’azienda, per le strade cittadine appariranno i primi manifesti della campagna di comunicazione con cui i cittadini saranno informati sia del cambio del calendario di raccolta dei rifiuti sia del ritiro dei nuovi mastelli, cose che avverranno a partire dal 17 giugno. L’obiettivo, come detto, è quello di ottimizzare le raccolte, la qualità dei conferimenti e le percentuali di raccolta differenziata. Solo a febbraio, infatti, il dato ha superato di pochissimo il 40 per cento (40,39) mentre a marzo è calato al 38,31 e ad aprile al 38,92. La media annuale, per il momento, è del 39,2 per cento. Il nuovo calendario per le utenze domestiche prevede tre giorni di raccolta dell’umido, due dell’indifferenziato ed uno ciascuno per carta, plastica e vetro. Per le utenze non domestiche, invece, l’umido sarà raccolto tutti i giorni, per lo meno durante la stagione estiva. Mentre per indifferenziato, vetro, plastica e carta ci saranno due giorni ciascuno. Sta per terminare, inoltre, l’aggiornamento del parco mezzi mentre a breve dovrebbero entrare in servizio anche i sette ex precari rimasti senza lavoro dopo l’addio dello scorso gestore, Ecotecnica.

Rigore e severità

Per provare a migliorare ulteriormente le percentuali di differenziata, inoltre, l’azienda annuncia un atteggiamento più rigoroso e severo nella raccolta, lasciando intendere la possibilità di erogare sanzioni nei confronti di chi non differenzia in maniera corretta. Non solo. Il sindaco, infatti, ha ipotizzato anche la possibilità di formare e poi utilizzare una sorta di “guardie ambientali”, che dovrebbero anche avere il potere di sanzionare i cittadini che non rispettano le regole. Sempre dal 17 giugno, partirà la distribuzione dei nuovi mastelli, che saranno abbinati alla singola utenza: grigio per l’indifferenziato e blu per la carta. Tre i punti di ritiro previsti: in via Antonio Ligabue 2 a Sant’Elia, in via Andrea Bafile 48 al Casale ed in via San Lorenzo da Brindisi 32 in centro.

Sensibilizzazione dei giovani

Il sindaco, infine, ha lanciato l’iniziativa Patto per l’economia circolare per la città di Brindisi: un impegno collettivo di soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative, attività commerciali, scuole, università, fondazioni, singoli cittadini e tutti i soggetti operanti o in qualsiasi modo coinvolti nelle tematiche dell’economia circolare. L’ambizione è quella di creare una rete cittadina di collaborazione permanente che si impegni per ideare e sostenere progetti condivisi, idee e attività che accelerino la transizione verso una economia cittadina da lineare a circolare. Un’iniziativa che rientra tra le attività nell’ambito della candidatura a Capitale italiana della cultura.