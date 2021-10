Deposito costiero di gas naturale a Brindisi: arriva un altro no, progetto a rischio

Opera incompatibile con le previsioni del Piano regolatore portuale. È questo il verdetto del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso questa mattina sul progetto di Edison di realizzare un deposito costiero "small scale" di gas naturale a Costa Morena Est, a Brindisi. Un progetto che ha diviso la città, e gli schieramenti politici, spaccati tra favorevoli e contrari. Il Consiglio superiore ha proposto come possibile localizzazione alternativa la colmata di Capobianco, in linea con le previsioni del Prp, ma non è detto che l'azienda decida di ripartire da zero per realizzare il deposito costiero di gas naturale in un altro luogo.