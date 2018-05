Dema punta sugli arabi: accordo con “Strata” per estendere la produzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcosa si muove nel comparto aeronautico locale e fa ben sperare per un proficuo e non troppo lontano rilancio del settore aeronautico locale. Fruttuoso è stato il Global Aerospace, il forum internazionale di aeronautica, aviazione civile, difesa e spazio che si è svolto ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi, tra il 30 aprile e ieri, mercoledì, dove Strata, colosso aeronautico arabo, e Dema hanno annunciato una collaborazione per promuovere le loro capacità produttive nel settore aerospaziale.Strata Manufacturing, la società emiratina che si occupa della produzione di aerostrutture innovative in composito, ha firmato un accordo di cooperazione con Dema, azienda aeronautica italiana che oltre a Brindisi ha sedi a Napoli, Benevento e Montréal, in Canada. Dema esce da un lungo periodo di crisi che tra Brindisi e Napoli ha messo a rischio oltre 800 posti di lavoro dei quali circa 150 a Brindisi. L’ingresso nella società di azionisti inglesi sta consentendo il suo rilancio. E adesso si iniziano a raccogliere i primi frutti importanti.L’accordo di cooperazione siglato ad Abu Dhabi, consentirà a Strata e Dema di creare un piano d’azione che permetterà ad entrambe le società di trasferire conoscenze e scambiare servizi di produzione, in linea con la