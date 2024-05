Prima l'assemblea davanti ai cancelli della centrale Enel a Cerano. Poi il tentativo di blocco della Brindisi-Lecce. Nel pomeriggio l'incontro con il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale. Una mobilitazione iniziata all'alba ieri da parte dei lavoratori e di alcuni sigle sindacali, tra cui Cgil e Uil, sul futuro della centrale “Federico II” . Davanti all'ingresso dello stabilimento si sono ritrovati dipendenti diretti dell'azienda e delle tante imprese che rientrano nell'indotto dell'Enel.

Futuro a rischio

Secondo quanto emerso anche ieri – davanti ad uno scenario ancora poco chiaro su quello che dovrà essere il processo di decarbonizzazione del sito di Brindisi. Incontro a livello nazionale che nelle ultime settimane non hanno ancora chiarito quello che sarà il futuro quando ci sarà la dismissione del carbone. Da qui una richiesta quasi quotidiana da parte dei dipendenti nell’interrogare le Istituzioni su quella che sarà la strategia che dovrà salvaguardare i posti di lavoro. Vertenze che oggi giorno crescono: l’ultima quella della Sir e della cassa-integrazione di 76 operai. Ed è per questo che ieri i sindacati hanno voluto ribadire la necessità di fare in fretta. E per farlo hanno deciso di spostare la protesta anche per strada, seppur per pochi minuti creando disagi lungo la strada statale 613 nei pressi di Cerano in direzione nord. «La grave situazione della centrale Federico II è solo l’apice di un processo lungo anni di progressiva desertificazione industriale di Brindisi, frutto di azioni silenti ed inconcludenti da parte di chi negli anni è stato chiamato a decidere sui destini dell’industria nel nostro territorio. Una pericolosa bomba economico-sociale che i sindacati denunciano da tempo e che occorre disinnescare con ogni mezzo per non ritrovarsi con sole macerie».

I sindacati

È questa la posizione espressa ieri in una nota da Fabrizio Caliolo per il coordinamento Industria della Uil di Brindisi (Uil - Uiltec, UilM, FenealUil e UilTrasporti) a margine della lunga giornata di mobilitazione. «La misura è colma: la crisi industriale che sta travolgendo Brindisi non può più essere ignorata. L'assemblea sindacale unitaria di Cgil e Uil svoltasi stamattina davanti ai cancelli della centrale Enel di Cerano rappresenta – afferma Antonio Macchia segretario generale Cgil - una vertenza tesa a smuovere le istituzioni e soprattutto il governo, finora assenti, affinché centinaia di famiglie non perdano il proprio posto di lavoro. La chiusura della centrale termoelettrica Federico II sta aggravando in modo insostenibile la situazione occupazionale di Brindisi, gettando nell'incertezza il futuro di intere famiglie». Uil e Cgil hanno promosso una manifestazione comune per il 31 marzo prossimo. Nel pomeriggio una delegazioni di lavoratori e sindacalisti ha incontro il prefetto Luigi Carnevale. «Sarà assicurata la massima attenzione verso il problema del lavoro in questo territorio garantendo che l’Ufficio territoriale del Governo è sempre disponibile ad ascoltare le legittime istanze dei lavoratori» ma è stato precisato dalla Prefettura «che nessuna forma di protesta fuori dalle regole può condurre a raggiungere l’obiettivo comune perseguito anzi, oltre ad essere controproducente, può comportare conseguenze ulteriori a carico di chi le adotta. Il prefetto ha aggiunto che «sin dal suo insediamento ha svolto, e continuerà a svolgere, ogni utile azione di impulso nelle sedi opportune al fine di ricercare una soluzione positiva alla vertenza in atto» ed ha invitato «tutti, lavoratori e sindacati presenti, ad assumere un atteggiamento responsabile per il futuro assicurando la disponibilità della Prefettura ad ogni forma di dialogo».

Le reazioni della politica

«Come era facilmente prevedibile, l’esasperazione sta prendendo il posto della ragione e chi vede a rischio il proprio futuro occupazionale non ha più intenzione – afferma il consigliere comunale e consigliere provinciale di Brindisi Lino Luperti - di continuare a farsi prendere in giro. Si sapeva da anni che la chiusura della centrale di cerano avrebbe determinato un disastro economico ed occupazionale nel territorio brindisino e sta accadendo esattamente questo». Sulla vertenza Enel interviene anche il Pd di Brindisi. La protesta pacifica seguita all’ odierna assemblea sindacale rappresenta un segnale forte e chiaro dei timori che pervadono la comunità locale in seguito alla crisi che sta investendo in maniera pressoché totale il comparto industriale brindisino. La protesta dei lavoratori – affermano i dem di Brindisi - non è solo un segnale di dissenso, ma anche un chiaro appello alle Istituzioni e alle aziende, soprattutto di ‘Stato’, affinché prendano in considerazione le esigenze della comunità locale nell’assumere decisioni sul futuro di Brindisi».