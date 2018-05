Terrore in città, spari a un passante dalla bici: caccia al ciclista armato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Un uomo in bicicletta ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco ferendo alle gambe un passante che si trova ora ricoverato all’ospedale Perrino. E’ accaduto al rione Bozzano di Brindisi, in via Cecoslovacchia, poco dopo mezzogiorno. Sul posto si sono recati poliziotti, carabinieri e le ambulanze del 118.Non sono chiare le ragioni dell’agguato e neppure se il ferito fosse una vittima prescelta. Gli investigatori stanno cercando una persona con tuta grigia e cappello bianco, fuggita in sella a una mountain-bike.