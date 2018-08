Da oggi sosta gratis nel pomeriggio e la sera: si smonta il piano parcheggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entreranno in vigore da questa mattina a Brindisi le prime modifiche al nuovo Piano della sosta, messe a punto dalla giunta Rossi. Si comincia con la cancellazione della sosta a pagamento nella fascia oraria pomeridiana 14-16, ovvero quella del rientro a casa per il pranzo, ed in quella dalle 21 a mezzanotte del sabato e dei prefestivi. Una promessa fatta in campagna elettorale e mantenuta dal sindaco dopo aver ascoltato a lungo le lamentele dei ristoratori e dei residenti del centro storico. Sempre questa mattina entrerà in vigore l’ultima decisione presa dal commissario Giuffrè prima di congedarsi dal suo incarico. Le due aree pedonali urbane di piazza Mercato e piazzale Lenio Flacco metteranno una volta per tutte la parola fine al fenomeno della sosta selvaggia.Tante le iniziative adottate in questi anni per arginare il fenomeno, tutte non andate a buon fine. Dai paletti ai blitz della polizia municipale, nulla è servito per cambiare la cattiva abitudine di alcuni brindisini di lasciare l’auto a pochi metri dal ristorante preferito.Per regolare il corretto funzionamento di queste aree pedonali, il Comune ha deciso di apporre alcune modifiche ai sensi di marcia, in particolare intorno a piazza Mercato, entrate in vigore già qualche giorno fa. Invertito, ad esempio, il senso di marcia su via Paolo Sarpi. Per coloro che hanno le attività commerciali all’interno dell’area mercatale è stato istituito il carico e scarico dalle 5 alle 9 e dalle 12 alle 17, per una durata massima di un’ora. Divieto di accesso, circolazione e sosta, con rimozione coatta invece per tutti i veicoli e motoveicoli che non rispetteranno le nuove disposizione imposte dall’Amministrazione comunale.