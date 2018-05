Paura nel centro del paese: crolla la facciata di un vecchio edificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è sfiorata la tragedia questa mattina ad Erchie, in provincia di Brindisi, per il crollo della facciata con loggia di un’antica abitazione di proprietà di una donna del posto. Sull’immobile erano in corso lavori di ristrutturazione con il rifacimento del lastricato solare e della pavimentazione della loggia e della facciata dell’abitazione ch e si affaccia sulla Piazza Umberto, quando improvvisamente un forte boato ha svegliato l’intero vicinato per il crollo della facciata.Sul posto vigili del fuoco, vigili urbani, carabinieri della locale stazione, funzionari dell’ufficio tecnico comunale il sindaco Giuseppe Margheriti che quando ha visto la scena del crollo ha lapidariamente commentato “è stato un vero miracolo che non si sia trovato nessun cittadino nei pressi di quella facciata solitamente molto frequentata. Sono in corso i lavori di recupero delle macerie e accertamenti da parte dei tecnici comunali,