Crisi del lavoro, in campo la Prefettura: «Rilanciare lo sviluppo a Brindisi»

Il territorio brindisino segnato dalle molteplici vertenze occupazionali: dopo gli appelli dei lavoratori licenziati e cassaintegrati la Prefettura convoca un tavolo con i referenti politici ed istituzionali per presentare le proposte di rilancio economico. Solo qualche giorno fa oltre un centinaio di lavoratori del comparto metalmeccanico, accompagnati dai sindacati, scendevano in piazza per manifestare la loro rabbia contro i licenziamenti....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati