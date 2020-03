Coronavirus: spazzata dalle raffiche di vento la tenda per il triage

Ha resistito solo 24 ore la tenda allestita dinanzi il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per il triage anticoronavirus. Le forti raffiche di vento che da sud hanno raggiunto i 40 chilometri orari hanno spazzato anche la tenda che era stata montata nella giornata di sabato nel piazzale dell’ospedale brindisino, facendola volare per qualche decina di metri, arrestandosi solo nella recinzione di una siepe.



Personale della Protezione civile ha recuperato il materiale contenuto all’interno e rimontato una nuova tensostruttura rinforzandola in vista dell’allerta gialla diramata per le giornate di domani, luned’, e martedì.



In provincia di Brindisi strutture analoghe sono state montate anche dinanzi ai Pronto soccorso di Ostuni e Francavilla Fontana.