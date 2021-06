Brindisi-Corfù, “Idrusa” prima al traguardo, ma è "Excellent" a vincere la regata

BRINDISI - La 35esima edizione della regata internazionale “Sanofi Cup Brindisi-Corfu” è stata vinta, in tempo compensato, dall’imbarcazione “Excellent” della Lega Navale Brindisi - armatore Saverio Ricco. Al secondo posto si è classificata “Luduan Reloaded” del Circolo Vela Bari – armatore Giovanni Sylos Labini. Terza posizione per “L’ottavo peccato” della Lega Navale Trani .- armatore Paolo Romanelli. Al quarto posto “Adrenalina” del Circolo Nautico Sanbenedettese – armatori Bruno Bucciarelli e Franco Gaspari. In quinta posizione “Rush” del Marina di Gouvia – armatore Mikalis Tastsopoolos. È Idrusa l'imbarcazione giunta per prima in tempo reale nella 35esima edizione della regata internazionale Brindisi-Corfu di vela. Ha tagliato il traguardo di Kassiopi alle ore 20,28 e 30 secondi (ora greca), compiendo le 104 miglia di traversata in poco meno di nove ore e mezzo grazie ad un vento da nord che ha spesso superato i 15 nodi. Sono state 87 (80 monoscafi e 7 catamarani) le imbarcazioni che hanno tagliato il traguardo. Altre 7 imbarcazioni si sono ritirate. Alle spalle di Idrusa (tre minuti dopo) è arrivata Anemos II, mentre al terzo posto si è piazzata Verve-Camer.

Una gara subito a gonfie vele quella partita ieri mattina dalla Diga di Punta Riso: le barche appartenenti alla Orc A, la classe principale, sono partite alle 10; le altre classi (Orc B e C, Multiscafo, barche a 2 posti) dieci minuti dopo. La prima parte di gara, contraddistinta da un ritmo veloce a causa del vento favorevole, ha visto il ritiro di una delle possibili protagoniste, ovvero Moonshine (Circolo della Vela Bisceglie), mentre subito dopo il via è iniziata una battaglia tra due imbarcazioni della categoria “Orc A”. La cerimonia di premiazione è prevista per domani, martedì 15 giugno, alle ore 16, nel porto turistico “Marina di Gouvia”.

La sfida

Dopo un avvio praticamente testa a testa, è la padrona di casa Idrusa (Circolo della Vela Brindisi) che prende il comando in maniera un po' più marcata, tallonata da Anemos (Società velica di Barcola e Grignano). A seguire, più distanti, altri scafi della “Orc A”, ovvero Buena Vista (Cus Bari), Verve Camer (Circolo Velico Resort le Sirene Gallipoli), Adrenalina (Circolo nautico Sambenedettese), Luduan Reloaded (Circolo della Vela Bari). È soprattutto l'imbarcazione del Cus Bari a veleggiare per la posizione ai piedi del podio, seguita da quella del circolo gallipolino, mentre le altre si sono alternate nella battaglia per le posizioni a seguire. A metà gara Idrusa conquista un buon margine che conserva per buona parte della sfida in mare aperto ma una volta arrivati nei pressi dell'altra sponda dell'Adriatico il vantaggio si è parzialmente assottigliato: la zona nell'isola di Merlera (o Erikousa) è da sempre una delle più problematiche per intercettare. Alla boa di Kassiopi, la prima a passare è proprio la rappresentante del Circolo della Vela di Brindisi, seguita a tre minuti da Anemos. Verve Camer riesce a centrare la terza posizione, tagliando il traguardo a quasi due ore di distacco da Idrusa. A decidere il vincitore vero e proprio, però, è stato il parametro del tempo compensato, con cui sono stabiliti degli handicap per le barche più veloci: lo scettro è stato conquistato da “Excellent”, con i migliori parametri. Il Covid ha segnato, a modo suo, anche la regata di quest'anno: la storica partenza presso la diga di Punta Riso, infatti, è stata senza pubblico, mentre per i regatanti è stato disposto uno specifico protocollo da seguire sia prima della partenza (con la possibilità di prenotare un tampone molecolare) una volta arrivati sull'isola greca, in cui attraverso la collaborazione con il Marina di Gouvia Sailing Club sarà possibile prenotare un tampone antigenico.