Compravendite immobiliari, ma senza fatture: la società ha evaso quasi un milione di euro. Ma arriva la Finanza

La società attiva nel settore della mediazione immobiliare a Brindisi gestiva una moltitudine di incarichi di mediazione per la compravendita di immobili, omettendo però l’emissione delle fatture relative ad oltre un centinaio di operazioni e sottraendo quindi a tassazione i relativi ricavi. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi hanno proceduto con una compelssa verifica fiscale, scoprendo il raggiro.

Le analisi informatiche

Le Fiamme Gialle hanno proceduto alla ricostruzione e alla quantificazione delle reali capacità contributive della società a seguito dell’esame di un’ingente mole di documentazione informatica (tra cui numerosi file ed e-mail), che è stata acquisita nel corso della verifica grazie all’ausilio di finanzieri specializzati nell’estrapolazione legale dei dati informatici.

Sottratto a tassazione un milione di euro

All’esito dell’attività, che ha riguardato gli anni d’imposta dal 2018 al 2022, è stata constatata una base imponibile sottratta a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, per circa 970mila euro ed un’evasione in materia di imposte indirette per circa 213 mila euro.

Le irregolarità verranno segnalate ai competenti Uffici Finanziari per i conseguenti recuperi a tassazione e l’irrogazione delle relative sanzioni.