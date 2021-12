Candelotti artigianali e droga sequestrati dai carabinieri: due denunce

Candelotti e droga trovati dai carabinieri. Due denunce: nei guai un 28enne e un 43enne beccati dai militari dell'arma con la sostanza stupefacente e candelotti artigianali.

I controlli dei carabinieri

A San Pietro Vernotico, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, con l'ausilio dell'unità cinofila del Nucleo CC di Bari-Modugno, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà: un 28enne del luogo per fabbricazione e/o custodia di prodotti esplodenti non riconosciuti e produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il giovane in seguito a una perquisizione personale e locale, è stato trovato in possesso di alcuni candelotti esplosivi di tipo artigianale, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti, il tutto sottoposto a sequestro; un 42enne del luogo per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'uomo, nel corso di una perquisizione personale e locale, è stato trovato in possesso di 43 grammi di marijuana.

Nel medesimo contesto, in un terreno adiacente la sua abitazione, è stato rinvenuto un involucro contenente 17 grammi della medesima sostanza, il tutto sottoposto a sequestro.