Con le liste tutte consegnate, scatta ufficialmente il conto alla rovescia per le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Brindisi.

Matarrelli ancora alla guida

L’appuntamento è fissato per il prossimo 17 dicembre, con l’unico seggio, nella sede di via De Leo, che resterà aperto dalle 8 alle 22. In lizza ci sono tre liste: due di centrosinistra ed una di centrodestra. Il risultato, ad ogni modo, non avrà alcun effetto sul nome del presidente. Che vinca il centrosinistra o il centrodestra, infatti, alla guida dell’ente resterà Toni Matarrelli, sempre che il risultato delle prossime elezioni amministrative di Mesagne, previste proprio l’anno prossimo, gli sia favorevole.

Il centrosinistra

Le liste del centrosinistra, dunque, sono due. La prima, “Impegno per la Provincia di Brindisi”, è quella che fa direttamente riferimento a Matarrelli, e più in generale ai cosiddetti “civici”, ed è composta da Rocco Muolo, presidente del consiglio comunale di Villa Castelli; Clarita Mingolla, consigliera comunale a Latiano; dal sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese; Marina Luigia Melgiovanni, consigliera comunale a San Pancrazio Salentino; dal sindaco di Cellino San Marco Marco Marra; Rosalia Fumarola, consigliera comunale a San Michele Salentino; Marco Argese, consigliere comunale a Erchie; Michele Destradis, consigliere comunale a Oria; Antonella La Camera, consigliera comunale a Carovigno; Antonio Loparco, consigliere comunale a Cisternino; Isabella Vitale, consigliera comunale a Ceglie Messapica e Pasquale Luperti, capogruppo di Uguaglianza Cittadina nel consiglio comunale di Brindisi ed ex candidato sindaco del Movimento Regione Salento che, dopo anni di “esilio” forzato torna ufficialmente nel campo del centrosinistra. La seconda lista è quella che fa riferimento invece ai partiti, in particolare Socialisti, Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Al suo interno ci sono la brindisina Denise Aggiano; Francesco Briganti, consigliere comunale a Cellino San Marco; Luigi Convertini (Cisternino); Serafina Latartara (Francavilla Fontana); Roberta Natalini (Torre Santa Susanna); Giuseppe Ventrella (Fasano); Antonella Vincenti (San Donaci).

Il centrodestra

Una sola lista, invece, per il fronte del centrodestra, che mantiene al proprio interno anche una parte di movimenti civici legati in particolare al centro e più in generale al fronte moderato. Per l’Udc ci sarà Giacomo Ferrara (Fasano); per la Lega Pasquale Santoro (Ceglie Messapica); per Forza Italia Laura De Mola (Fasano), Michele Lariccia (San Pietro Vernotico), Maria Pecere (Ostuni), Cosimo Elmo (Brindisi), Tiziana Martucci (Brindisi); per Fratelli d’Italia Mario Borromeo (Brindisi), Luciano Cavaliere (San Vito dei Normanni), Susanna Di Maggio (Torre Santa Susanna), Luana Iaia (San Vito dei Normanni), Cataldo Rodio (Ceglie Messapica). La lista otterrà anche il sostegno esterno di Noi Moderati, Idea e Partito Repubblicano Italiano. Né in una né nell’altra lista, invece, sono presenti rappresentanti di Azione, il partito di Carlo Calenda che a Bari sta trattando l’ingresso in consiglio regionale mentre a Brindisi sostiene la maggioranza di centrodestra. Ad eleggere i consiglieri provinciali non saranno i cittadini. Si tratta, infatti, di elezioni di secondo livello e dunque a votare saranno i 356 tra consiglieri comunali e sindaci dei 20 Comuni della provincia.