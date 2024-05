Confindustria Brindisi compie ottant’anni e per festeggiare questo traguardo organizza, per il prossimo 25 ottobre, un’assemblea pubblica alla quale parteciperà tra gli altri il presidente nazionale Emanuele Orsini. A parlare dell’importanza di questo traguardo e del ruolo dell’industria nel territorio brindisino è il presidente Gabriele Menotti Lippolis.

Ottant’anni di Confindustria a Brindisi sono la dimostrazione che l’industria fa parte del Dna di questa città?

«L’industria fa parte integrante della città di Brindisi come di ogni Paese sviluppato, moderno e, direi, anche tecnologicamente avanzato. La dimostrazione sta nel fatto stesso che l’Italia fa parte del G7. Avremmo mai avuto il G7 a Brindisi o in Puglia? Avremmo fatto mai parte del G7 senza le imprese? La risposta è che piccole, medie e grandi imprese ci permettono di essere un Paese che produce Pil ed una potenza tecnologicamente avanzata che fa parte dei grandi Paesi industrializzati. Un ringraziamento va comunque fatto al governo Meloni per avere individuato la Puglia e la provincia di Brindisi come sede del G7 ma direi che un ringraziamento va fatto anche a tutto il tessuto economico italiano, che ci consente di stare in quelle posizioni. Tornando a Brindisi, ci tengo a sottolineare che in un territorio come il nostro, come accade del resto anche altrove, l’industria può tranquillamente convivere con il turismo e con altri settori dell’economia. Tra l’altro, avendo fatto passi da gigante grazie alle nuove tecnologie, l’industria è ormai meno impattante dal punto di vista ambientale. Proprio per questi 80 anni di storia, non può mancare da parte mia un ringraziamento a tutta la struttura di Confindustria ed a imprenditori e imprenditrici che, con la loro innovazione, la loro resilienza ed il loro lavoro permettono a questo territorio di andare avanti e dire la sua. Un territorio che potrebbe fare tanto di più, avendo un potenziale enorme ed un capitale umano ed imprenditoriale importante».

Come è cambiata l’industria a Brindisi in questi ottant’anni?

«È cambiata moltissimo. Ho sentito parlare spesso, in questo periodo, di deindustrializzazione o di post-industria. Qui, come in tutti gli altri Paesi, stiamo vivendo una fase di reindustrializzazione, una transizione fondamentale. In particolare, stiamo lavorando su tre percorsi: transizione energetica, transizione ambientale e transizione digitale. Questo vuol dire che l’industria italiana, e quella brindisina in particolare, si sta misurando con dei cambiamenti epocali. Spesso però, purtroppo, dobbiamo decidere da soli come attuare questa transizione, perché manca da tempo ormai una politica industriale e livello europeo ed una politica industriale italiana. Forse è arrivato il momento di affrontare questo problema e comprendere in quale direzione di vuole fare andare il Paese, anche per dare più certezze ai nostri imprenditori. Se questo momento fosse stato accompagnato da una politica industriale nazionale, ad esempio sull’energia, sul nostro territorio si sarebbe potuto non solo indicare che il phase out termina il 31 dicembre 2025 ma anche quale filiera, energetica o di altra natura, avrebbe dovuto sostituire quel ciclo produttivo che va a chiudersi, creando una nuova filiera che possa garantire altri 40-50 anni di occupazione tra lavoro diretto, indiretto e indotto. È questa la sfida che ci vede, ora, protagonisti ma mi sembra che le imprese siano lasciate a se stesse. A questo punto, quindi, credo che sarà il mercato a decidere. Sarebbe interessante, invece, che le imprese, insieme ad i sindacati ed ai governi, decidessero insieme, con un patto chiaro che dia indicazioni importanti per una politica industriale seria e lungimirante».

In un momento di transizione così complesso, quale può essere il ruolo della ricerca? Ed in particolare a Brindisi quello della Cittadella della ricerca?

«La ricerca è già importante nelle nostre imprese medie e grandi e grazie alla presenza di queste, anche le piccole già si avvalgono di collaborazioni con le università presenti sul territorio ed i vari centri di ricerca. Questo ha aiutato moltissimo, ad esempio, ad ambientalizzare le nostre imprese. Proprio per questo grande apporto ci terrei a ringraziare pubblicamente il sistema universitario pugliese. Fondamentale, in questo senso, anche il lavoro che si sta facendo con l’Its per la formazione delle nuove generazioni ed il reskilling, elemento fondamentale per formare i lavoratori in nuovi settori o settori attinenti. Per quanto riguarda la Cittadella, da quando mi sono insediato ho parlato del sogno, nato quando ho visitato a Bergamo il “Kilometro Rosso”, potesse diventare un “Kilometro Verde”. Sogno una Cittadella con tanti centri di ricerca, con la collaborazione tra pubblico e privato, imprese, università e startup innovative per cercare di riuscire a dare, sulle tre direttrici di cui parlavo prima, un contributo non solo per il territorio ma per tutto il Paese. Questa idea si può ancora realizzare e per questo chiediamo con forza il sostegno di Provincia, Regione e governo. Confindustria ed i suoi associati ci sono. La rifioritura della Cittadella sarebbe fondamentale per permettere ai nostri ragazzi di rimanere qui, trovare un futuro lavorativo e crearsi una famiglia, impedendo l’esodo verso le grandi città, verso il Nord o addirittura l’estero».