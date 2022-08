Brindisi, schiacciato da un altro tir al porto: morto autotrasportatore

Il conducente di un tir è morto, a quanto sembra schiacciato da un altro camion durante le operazioni di imbarco, a Brindisi, sul traghetto per Igoumenitsa, in Grecia, che sarebbe dovuto salpare alle 13. L'incidente si è verificato al porto. La vittima è un uomo di nazionalità bulgara.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni l'uomo era sceso dall'abitacol e il mezzo davanti, durante alcune manovre lo ha travolto. Sul posto, nell'area di Costa Morena, ci sono i militari della Capitaneria di porto, le ambulanze del 118 e personale dell'autorità portuale. Informato il pm di turno, Raffaele Casto, che sta coordinando le forze dell'ordine nell'effettuare i rilievi e nell'attività necessaria a ricostruire l'accaduto. Il traghetto della Grimaldi non è ancora partito, i passeggeri attendono in coda il via libera per la partenza. Ci sono molti mezzi pesanti, che trasportano merci, ma considerato il periodo anche parecchi vacanzieri.