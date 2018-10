Avvocato condannato a 15 anni di carcere, uccise un cliente con 15 colpi di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gup di Brindisi, Tea Verderosa, ha condannato a 15 anni di reclusione per omicidio volontario un avvocato di Oria, Fortunato Calò, 48enne, imputato reo confesso per aver ucciso un cliente, Arnaldo Carluccio.I fatti risalgono all’aprile del 2017. Calò raccontò poi al gip di essere stato oggetto di richieste di denaro e di minacce. A quanto ricostruito dagli inquirenti il professionista sparò 15 colpi, scaricò l’intera dotazione della Beretta calibro 9x21 che aveva con sé. Era autorizzato alla detenzione dell’arma, ma non al porto se non per uso sportivo.Calò ha scelto di essere processato con rito abbreviato e ha ottenuto per questo lo sconto di un terzo della pena. Il pm, Raffaele Casto, aveva chiesto l’ergastolo. Ai famigliari della vittima, costituitisi parte civile, è stato riconosciuto il diritto a un risarcimento, da determinarsi in separata sede.