Con una mazza migrante sfascia sette auto parcheggiate in centro: arrestato

Perde il lume della ragione e con una mazza sfascia alcune auto parcheggiate nelle vicinanze della caserma provinciale dei carabinieri di Brindisi. E’ accaduto in via Bastioni San Giorgio, nel cuore del centro storico di Brindisi, dove un uomo, Daillo Mamadau, 22 anni originario della Guinea, armato di un pesante bastone ha fatto strage di automobili. Con una mazza il 22enne ha mandato in frantumi i vetri di cinque mezzi e poi ha colpito più volte la carrozzeria di altre due auto.L'uomo è stato bloccato dai carabinieri, che tra l'altro lo hanno sottratto al linciaggio di alcuni passanti, e condotto nel carcere di via Appia a Brindisi.