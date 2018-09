Con un complice rapinò negozio: dopo un anno incastrato dal Dna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incastrato dal suo Dna. Ha un nome il presunto rapinatore che il 13 settembre 2017, quasi un anno fa, entrò in azione con un complice per assaltare a mano armata il negozio “Io Bimbo”, situato in via Enrico Fermi, nei pressi del rione Perrino a Brindisi.Si tratta del 20enne Denys Andriyovych Kalyta, di origine ucraina ma domiciliato stabilmente a Brindisi. Gli investigatori della Squadra mobile, agli ordini del vice questore Antonio Sfameni, sono arrivati al giovane grazie al risultato ricavato dal Dna: gli agenti quel giorno rinvennero un indumento indossato da uno dei due banditi che, sottoposto ad accertamenti tecnico-scientifici, ha rivelato del materiale organico che ha infine consentito agli esperti di risalire a Kalyta.Il giovane, raggiunto dagli agenti della Mobile, è stato quindi arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta del pm che ha coordinato le indagini.