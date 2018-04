In vendita i “gioielli” del Comune: l’obiettivo è incassare 27 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Oltre 27 milioni di euro di incassi. È la somma che il Comune di Brindisi ritiene di poter ottenere, in tre anni, per la dismissione del patrimonio immobiliare non funzionale all’attività amministrativa. Una cifra che sarà possibile ottenere solo nel caso in cui si riescano a vendere tutti i lotti a disposizione tra destinazione d’uso abitativa, commerciale e ricettiva, compresi diversi cespiti ottenuti recentemente attraverso il federalismo demaniale.A questa categoria appartengono, in particolare, lotti come la batteria Brin, diversi terreni e fabbricati in località Materdomini, alcuni ex alloggi popolari del quartiere Paradiso, la ex postazione B/933 ma soprattutto il cosiddetto palazzo delle finanze, che fino a qualche tempo fa ospitava la sede dell’Agenzia delle entrate. Il trasferimento in via Tor Pisana si è reso necessario a causa dello smottamento del terreno in una zona più a monte dell’edificio, sostanzialmente quella dove oggi si trova il residuo di quello che fu il parco della Rimembranza. Per l’ex palazzo delle finanze, il Comune ritiene di poter incassare poco meno di 3 milioni di euro. Proprio come in tutte le vendite che riguardano lotti acquisiti attraverso il federalismo demaniale, tuttavia, solo il 75 per cento della somma andrà al Comune mentre il restante 25 sarà appannaggio dello Stato.Per quanto riguarda le abitazioni, invece, il numero maggiore riguarda senza dubbio l’area del Villaggio Pescatori. In tutto, le abitazioni messe in vendita sono poco meno di 700. Sarà data la priorità, tuttavia, a chi già vi abita. La procedura, infatti, prevede che gli uffici comunali si attivino con offerte di vendita degli alloggi, nello stato in cui si trovano, indirizzate agli assegnatari o comunque a chi ha regolarizzato la posizione di occupante. Se, tuttavia, gli assegnatari non risponderanno entro sessanta giorni, l’amministrazione procederà all’alienazione attraverso bando o asta pubblica. Queste ultime modalità, invece, saranno utilizzate direttamente per tutti i lotti con destinazione d’uso non abitativa.