Un milione di debiti: il Comune ripaga l’Università del Salento

Il Comune di Brindisi salda il debito accumulato con l’Università del Salento per la didattica e la logistica dei corsi. Per la precisione, l’amministrazione comunale ha dato il via al pagamento, in questi giorni, di una somma totale di 1.103.707,66 euro per chiudere definitivamente i conti degli anni accademici 2012, 2013 e 2014 rispetto al corso di laurea in triennale in Ingegneria industriale e alla magistrale in Ingegneria aerospaziale.«Nel corso dell’anno 2017 - si legge negli atti che hanno dato il via libera ai pagamenti - all’esito di molteplici incontri e tavoli tecnici tra l’Università del Salento ed il Comune di Brindisi, sono state definite, tra l’altro, le attività per il pagamento delle somme rivenienti dalla convenzione “Risorse umane e strumentali Servizi agli studenti-Polo di Brindisi” relativamente alle annualità pregresse».In particolare, per gli anni 2012 e 2013 l’ateneo salentino chiedeva il 50 per cento di 1.776.905,98 «quale somma complessivamente rendicontata per gli anni 2012 e 2013 a carico del Comune». Per questo, proprio per appianare il debito relativo a questi due anni, l’ente di piazza Matteotti ha liquidato una prima somma di 888.452,99 euro.A questi si aggiungono ulteriori 215.254,67 euro a conclusione dei pagamenti relativi al 2014. Già un anno fa circa, infatti, il Comune aveva liquidato una prima tranche da 234.745,33 euro relativa allo stesso anno. Da definire resta quindi, a giudicare dalla comunicazione dell’Università del Salento al Comune dello scorso mese di novembre, la definizione delle rendicontazioni 2015 e 2016.