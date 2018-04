Il candidato 5 Stelle si presenta alla città. Sfidanti ormai pronti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Presentazione ufficiale, domani mattina alle 11 a Palazzo Virgilio, per il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Gianluca Serra. Il suo nome è diventato ufficiale solo poche ore fa, quando lo staff nazionale del M5S ha ufficializzato sul blog la certificazione ottenuta da Serra e dalla sua lista, che rappresenta in città il meetup “5 Stelle Uniti per Brindisi”.Proprio nelle scorse ore, tra l’altro, dopo l’investitura ufficiale confermata dal portavoce e consigliere regionale Gianluca Bozzetti, Serra ha incassato l’in bocca al lupo anche della parlamentare pentastellata brindisina Anna Macina, che dopo avere evocato una Brindisi a 5 Stelle ha incoraggiato così il gruppo: «Forza ragazzi». All’onorevole Macina ha risposto lo stesso candidato sindaco, ringraziando e promettendo: «Ci metteremo sempre il massimo impegno». Auguri arrivati anche dal senatore salentino Iunio Valerio Romano, che ricorda i trascorsi universitari comuni. Anche a lui, Serra risponde personalmente: «Ancora una volta insieme con un obiettivo comune. Ti abbraccio amico mio».Ma se il Movimento 5 Stelle è, alla luce del 52 per cento ottenuto a Brindisi alle ultime elezioni politiche, il favorito per queste amministrative, gli altri schieramenti si battono innanzitutto per ottenere un posto tra i due disponibili per il ballottaggio. In questo senso, però, il centrodestra ha fatto la scelta strategicamente meno previdente. Nonostante l’unione a livello nazionale, che ha spinto Matteo Salvini a respingere l’accordo Lega-M5S senza Forza Italia, a Brindisi infatti il centrodestra non ha saputo mantenere l’unità e si presenta diviso.