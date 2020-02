Compiuto nella notte un prelievo multiorgano all'ospedale Perrino

E’ stato completato alle 7 di stamane presso l’ospedale Perrino di Brindisi il prelievo multiorgano da un donatore di 50 anni morto per cause naturali. La complessa macchina di osservazione del paziente e di organizzazione dell’articolata preparazione si è attivata nel pomeriggio di ieri quando nel centro di Rianimazione della struttura sanitaria brindisina è stata accertata la morte cerebrale dell’uomo. I medici coordinati dal responsabile per i trapianti presso il “Perrino”, il dottor Massimo Calò, si sono attivati per verificare la funzionalità e la compatibilità biochimica degli organi poi prelevati da più equipe chirurgiche giunte a Brindisi durante la notte.



Sono stati prelevati i reni, il fegato, il cuore e le cornee che nel giro di poche ore saranno trapiantati su pazienti da tempo in attesa. Ultimo aggiornamento: 10:01