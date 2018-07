Coltelli, manganelli e machete: in auto armati. I carabinieri denunciano 34 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Coltelli a serramanico o a scatto, roncole, cesoie, mazze da baseball, manganelli telescopici e persino un machete, nascosti sotto i sedili anteriori del veicolo, nel cruscotto, nel bagagliaio o addirittura addosso alla persona. Una vera “mania” per questi oggetti dichiarati “strumenti atti ad offendere” e che nei primi sei mesi dell’anno hanno visto già denunciare 34 persone all’autorità giudiziaria che, per quanto concerne gli orari del rinvenimento, se ne andavano in giro nella fascia serale o notturna. Tutte le persone denunciate non sono di età elevata.Inoltre, sono risultati essere gravati da censure penali e senza attività lavorativa di natura stabile. Il bilancio di questa specifica attività è stato condotto dai reparti del Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi e tratta una norma penale: “senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa tutta una serie di strumenti da punta e taglio atti ad offendere la persona”.Ovviamente, l’aspetto fondamentale su cui si basa la valutazione degli organi accertatori è rappresentato dal “giustificato motivo” che si ha il dovere di riscontrare quando a seguito di perquisizione si rinvengono strumenti correlati all’attività esplicata dal soggetto controllato. I 34 soggetti denunciati sono stati trovati in possesso di