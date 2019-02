Colpo all'Hotel Internazionale: due rapinatori fuggono con 11mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di terrore nella notte tra martedì e mercoledì presso lo storico “Grande Albergo Internazionale” posto sul lungomare Regina Margherita di Brindisi: due banditi, entrambi a volto coperto ma sembra senza armi, hanno fatto irruzione intorno all'1 cogliendo di sorpresa nella hall un addetto alla reception.L'uomo, purtroppo, non ha avuto nemmeno il tempo di lanciare l'allarme: in pochi istanti si è trovato anche imbavagliato mentre la coppia di malviventi cercava di impossessarsi di un bottino pari a undicimila euro. L'azione, di sicuro pianificata per come sono andate le cose, ha visto infatti un finale per niente improvvisato: i due banditi prima di fuggire sono entrati in possesso dell'hard-disk che in quegli istanti aveva registrato ogni immagine di quel colpo.L'albergo è infatti coperto da un sistema di videosorveglianza che abbraccia zone interne ed esterne del vecchio palazzo ubicato sul porto, proprio di fronte al Monumento al marinaio. Subito dopo, sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione volanti e gli esperti della Scientifica per i rilievi del caso. Gli investigatori hanno comunque preso in esame le telecamere ubicate nella zone per cercare di studiare i movimenti di quella notte. Una zona off-limits per il traffico urbano e di scarso movimento durante il periodo invernale.