Covid, una classe delle scuole medie in quarantena: saltano le lezioni, anche a distanza

Covid, una intera classe in quarantena nella scuola Media Kennedy dell'istituto comprensivo Casale di Brindisi. E in quarantena preventiva finiscono anche i professori che insegnano in altre classi. Sono queste le disposizioni del dirigente scolastico valide a partire da oggi.

La conseguenza immediata di tale decreto è che alcune lezioni sono saltate sia per chi stava svolgendo le lezioni in presenza, sia per gli studenti che hanno scelto la Did.

