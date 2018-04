Dentro un’altra donna del clan Buccarella: dovrà scontare 5 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un arresto nella famiglia Buccarella, dopo la moglie di Salvatore, Antonia Caliandro, ora finisce in carcere quella di Giovanni. Associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di rapine ed estorsioni con queste accuse è stata rinchiusa in carcere Vincenza Trenta, 62 anni di Tuturano, compagna del boss della Sacra Corona Unita Giovanni Buccarella deceduto ad agosto dello scorso anno. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Brindisi hanno eseguito l’ordine di esecuzione in carcere alle prime ore di ieri mattina.Il provvedimento restrittivo era stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce. Vincenza Trenta, ora rinchiusa nel braccio femminile di Borgo San Nicola a Lecce, dovrà scontare cinque anni, tre mesi e ventiquattro giorni di carcere. La donna originariamente condannata alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ha già scontato la custodia cautelare in carcere di un anno, quattro mesi e sei giorni, dal settembre 2012 al gennaio 2014.La condanna riguarda tutta una serie di attività criminose commesse nell’anno 2010 a Tuturano, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco e altre località della provincia di Brindisi. Secondo le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi nell’arco temporale che va dalla fine del 2009 al giugno del 2010. Al termine delle investigazioni quindici persone, oltre a Vincenza Trenta, furono arrestate. Tra i reati contestati anche le estorsioni alle aziende che si occupavano di fotovoltaico, che in quegli anni cominciavano ad operare grossi investimenti su tutto il territorio provinciale brindisino.