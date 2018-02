Fusione nucleare: la Provincia cede un quarto della Cittadella all’Enea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Un quarto della Cittadella della ricerca sarà ceduta all’Enea, se il sito di Brindisi dovesse vincere il bando per ospitare la Dtt Facility, ovvero il laboratorio per l’esperimento del Divertor Tokamak Test. Lo scopo è quello di sperimentare la gestione dei carichi termici nella fusione nucleare, uno dei passi fondamentali che dovrebbero portare, nel 2050, all’accensione della prima centrale dimostrativa: Demo.A presentare la candidatura del Centro ricerche di Brindisi al bando nazionale lanciato da Enea è stata la Regione Puglia, che mette a disposizione 30 milioni di euro come cofinanziamento del progetto più altri 4 milioni per i costi eventuali della realizzazione delle analisi ambientali nel sito individuato e per i costi necessari alla estensione della linea elettrica che, secondo quanto previsto dal bando, deve avere la capacità di reggere un carico di 300 megawatt/ampere.Prima della candidatura ufficiale, tuttavia, la Regione ha dovuto siglare un protocollo d’intesa con il Comune e con la Provincia, che è proprietaria dei suoli sui quali dovrebbe essere realizzata la Dtt Facility. Il bando, infatti, prevede che l’area sulla quale si terrà l’esperimento del Divertor Tokamak Test, infatti, diventi di proprietà dell’Enea.E così, visto il grande interesse anche da parte della provincia affinché l’esperimento sulla fusione nucleare «si realizzi sul proprio territorio, per l’impatto che esso può avere, sia in termini di sviluppo delle conoscenze, di valorizzazione del polo di ricerca di cui è proprietaria, per l’indotto socio economico che lo stesso è potenzialmente in grado di fornire, determinando nuove possibilità ed opportunità occupazionali, sia a giovani ricercatori ma anche a manovalanza con profili vari», l’ente si dichiara pronto a cadere in caso di vittoria del bando 55.829 metri quadri della Cittadella della Ricerca.Una cessione gratuita che «costituisce un giusto motivo di investimento per un progetto con profili di ritorno economico di gran lunga superiori al valore delle aree da cedere, nonché molto importanti per lo sviluppo culturale, economico e sociale dell’intero territorio provinciale». Il ritorno, in termini economici, dell’operazione è previsto infatti intorno ai due miliardi di euro, a fronte di 500 milioni di investimenti tra pubblico e privato. Tra questi, 250 milioni dalla Banca europea degli investimenti, 160 milioni da finanziamenti nazionali di varia natura, 60 milioni dal consorzio Eurofusion, 30 dalla Repubblica Popolare Cinese in qualità di partner scientifico.