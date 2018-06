Brindisi volta pagina: c'è il riconoscimento "Città che legge"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Il commissario straordinario del Comune di Brindisi Santi Giuffrè esulta per l’assegnazione a Brindisi, insieme ad altre cinque città della provincia, del titolo di “Città che legge 2018”. Un riconoscimento, evidentemente, all’attenzione dedicata dai cittadini alla lettura, che contribuisce in maniera fondamentale ad un corretto sviluppo intellettuale, sociale ed economico della comunità locale.La notizia arriva dal Centro per il libro e la lettura che, d’intesa con l’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, proprio attraverso la qualifica di “Città che legge” ha deciso di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura.Solo una crescita culturale matura e critica infatti, per gli organizzatori dell’iniziativa, consente una migliore qualità della vita individuale e collettiva. Una città che legge, infatti, garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni.Il Comune di Brindisi, sono le motivazioni del riconoscimento, «attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura costruito dalla biblioteca pubblica arcivescovile “Annibale De Leo”, condiviso e sottoscritto dal commissario straordinario Giuffrè, dalla biblioteca stessa e da tutte le scuole elementari, medie e superiori della città, ha stabilito una stabile collaborazione tra enti pubblici e le istituzioni scolastiche per realizzazioni di pratiche condivise al fine di mettere in atto una logica collaborativa di rete in grado di sostenere la lettura a livello territoriale e ri-progettare gli spazi urbani attraverso i libri».Per ottenere la qualifica di “Città che legge 2018/2019” i comuni interessati dovevano compilare ed inviare al Centro per il libro e la lettura il formulario allegato all’avviso pubblico secondo le modalità previste nel bando e la stipula di un Patto locale per la lettura, nel quale i firmatari si impegnano a consolidare e supportare la lettura critica al fine di migliorare i livelli di competenze, abilità e saperi.Tale titolo, fanno sapere da palazzo di città, «per la città di Brindisi significherà poter partecipare ai bandi per l’attribuzione di contributi economici, premi ed incentivi che il Centro per il libro e la lettura di volta in volta predisporrà. In sostanza, sarà uno strumento per la crescita socio-culturale della comunità urbana in grado di restituire una visione nuova di luoghi come librerie, biblioteche e altre strutture culturali».Il riconoscimento, tuttavia, arriva paradossalmente proprio nei giorni in cui ha chiuso i battenti anche l’ultima area agibile della biblioteca provinciale, chiusa ormai da un anno e mezzo a seguito dell’incendio del 23 novembre 2016, ovvero la sala ragazzi. Da qualche giorno sono stati interrotti i servizi al pubblico, o meglio, ciò che restava dei servizi al pubblico, ossia il prestito on line. Da giovedì, poi, sono stati messi i lucchetti al cancello e nessuno può avere accesso, neppure i dieci dipendenti, che in attesa di conoscere il destino della struttura sono stati trasferiti presso il museo provinciale.Insomma, l’attribuzione del titolo di “Città che legge” cozza non poco con la chiusura, da quasi due anni, della biblioteca provinciale. O forse no, visto che negli ultimi anni sono cambiati radicalmente i metodi di fruizione di libri e altri supporti culturali da parte dei ragazzi e, anche se in misura minore, perfino degli adulti.