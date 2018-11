Una notte al cimitero: un intero paese si ritrova nel percorso nell'Aldilà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commemorare i defunti la sera tra il 1 e 2 novembre, in un percorso di comunità per ritrovare i propri cari ma anche la storia del paese. Nonostante la pioggia centinaia di persone stanno affollando in queste ore il cimitero di Cisternino, in provincia di Brindisi, con il sindaco in testa per condividere ricordi e dolore.Nessuno aveva mai pensato di organizzare una “serata” al cimitero, vuoto colmato dall’amministrazione comunale di Cisternino con l'iniziativa “Aldilà della notte”, percorso notturno itinerante alla scoperta del cimitero comunale di Cisternino nei 100 anni della sua realizzazione.Si tratta di “Un percorso guidato di conoscenza della storia, della curiosità e delle tradizioni legate al cimitero di Cisternino, alla scoperta delle tombe più antiche e delle loro rispettive famiglie. Un percorso artistico e poetico sul tema dell’Aldilà, ovvero del passaggio dalla vita alla morte”.L’appuntamento è stato alle 20 di questa sera nel parcheggio del cimitero, poi alle 22 è seguito un momento di musica sacra a cura del Coro Polifonico Santa Famiglia di Martina Franca diretto da Maria Angela Lacarbonara. "Ritenevo di vedere tanta gente ma non immaginavo così tanta partecipazione, evidentemente è molto forte la necessità di stare insieme e fare comunità" ha commentato Mario Saponaro, assessore alle Attività produttive e alla promozione del turismo.Il cimitero resterà aperto tutta la notte.