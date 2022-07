Morta a 90 anni l'artista Irina Hale: «Lascia un vuoto nella Valle D'Itria»

BRINDISI - La comunità di Cisternino in lutto per la scomparsa dell’artista russa Irina Hale, pittrice di grande respiro internazionale, venuta a mancare all’età di 90 anni e da tempo memorabile residente in contrada Cicerone nel cuore della Valle d’Itria dove ha contribuito in maniera preziosa alla crescita culturale del territorio locale. Le sue intuizioni nel campo artistico sono sempre state felici e apprezzate dai visitatori locali e dagli addetti ai lavori accademici che le hanno reso omaggio con pubblicazioni e recensioni favorevoli ai suoi lavori. Irina poi aveva un modo confidenziale ed era una persona alla mano, è stato facile avere un buon rapporto personale per chi avesse avuto la fortuna di averla conosciuta. Comprensione ed ascolto le sue qualità riconosciute. E si e’ meritata pienamente la cittadinanza onoraria di Cisternino. La notizia della scomparsa di Irina Hale è subito rimbalzata a Cisternino. Il sindaco Lorenzo Perrini ha espresso profondo cordoglio per la morte dell’artista cittadina onoraria.

La carriera

«Dagli inizi degli anni ‘70 ha contribuito alla crescita culturale della sua amata Valle d’Itria - dice Perrini - si è impegnata attraverso la pittura per diffondere un messaggio di fratellanza tra i popoli. Anche nei suoi libri, rivolti spesso ai bambini, ha sempre suggerito un approccio alla vita fondato sui sentimenti più puri e sulla tenerezza. Donna di cultura impegnata per la Pace». Dispiaciuto per la sua scomparsa il professore universitario di storia dell’arte Massimo Guastella, che l’aveva conosciuta e apprezzata in occasione di happening artistici (Adriana Notte). Un ricordo personale da parte dell’assessore alla cultura Roberto Pinto che ha sottolineato la sua grande passione artistica e le sue enormi qualita’ umane. Si era creato un legame di collaborazione.

Durante l’ultimo periodo invernale, l’artista anglo-russa Irina Hale ha donato al Comune di Cisternino le opere più significative della rassegna artistica “L’avvento nel popolo Rom e Sinti” andata in scena nel periodo delle festività di Natale presso la Torre Civica di Cisternino. In questi giorni era tra gli artistici protagonisti della mostra d’Arte itinerante dal titolo la Via Dell’Angelo, giunta alla quinta edizione ed allestita nella sala del Museo diocesano di Ostuni.