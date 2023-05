Il Comune di Brindisi ha dato il via alla procedura per la realizzazione di un edificio con 350 nuovi loculi nel complesso cimiteriale di viale Arno. Nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato il bando per i lavori per poter dare ai brindisini delle nuove strutture dove poter onorare i propri defunti, come si chiedeva da tempo, nonostante fossero già stati aggiunte 630 postazioni con due lotti precedenti.

Il bando

Numeri che non sarebbero stati comunque sufficienti, come si legge nei diversi atti relativi al procedimento e che non arrivavano a soddisfare la domanda da parte dei brindisini. Questo intervento, quindi, andrà ad interessare il terzo lotto di lavori, che saranno effettuati su un’area di 12mila metri quadri nelle immediate vicinanze dell’area cimiteriale già presente. Si tratta, è spiegato, di una zona in cui è prevista anche una nuova chiesa. In particolare, come ricorda anche la relazione tecnica, la nuova struttura andrà a sorgere in un luogo inquadrato dal piano regolatore per le attrezzature cimiteriali. Si tratta di un settore, perciò, in cui è già stato previsto l’ampliamento del cimitero e non saranno necessari espropri su terreni appartenenti a privati. Andando nel dettaglio del progetto, i 350 loculi saranno distribuiti su una struttura da tre piani ed in particolare su terra, primo piano e secondo piano. Sempre secondo quanto è spiegato all’interno della relazione tecnica, la struttura portante sarà realizzata in cemento armato “gettato in opera”. Nello stesso documento, inoltre, si fa sapere che “i prospetti esterni dell’edificio sono rifiniti con pitturazione al quarzo”, mentre il cosiddetto “muretto d’attico” sarà realizzato in carparo. La pavimentazione esterna dei camminamenti sarà costituita da tavelle di calcestruzzo con frammenti marmorei di colore giallo paglierino, che si abbinano a quelli già esistenti. Quella della copertura, invece, è previsto che sia in guaina bituminosa. Nel novero dei lavori sono previsti anche altri aspetti, che vanno dallo scolo delle acque piovane alla predisposizione dell’impianto necessario per le lampade votive. I loculi saranno chiusi prima con dei conci di tufo e successivamente con le lastre marmoree. La base d’asta per i lavori è nell’ordine di poco meno di 437mila euro, ai quali si vanno poi ad aggiungere circa 10mila e 500 come oneri per la sicurezza che non possono essere sottoposti a ribasso. Il completamento dell’opera è previsto in circa 9 mesi dalla data di consegna del cantiere. Il bando è aperto a soggetti in forma singola ed associata che siano in possesso di determinati requisiti, sia di natura professionale (come l’iscrizione nel settore di riferimento alla Camera di commercio) che di capacità economica e tecnico-organizzativa. Gli interessati potranno presentare la propria domanda attraverso la piattaforma telematica del Comune (e-procurement) entro il termine ultimo, che è stato fissato per le 13 del 5 giugno prossimo, mentre è previsto che nella giornata successiva ci sarà la seduta per valutare le offerte che sono arrivate, con l’aggiudicazione che andrà a quella con il minor prezzo.