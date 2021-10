Brindisi, tempi lunghi per la discarica. Ma strada in discesa per gli impianti di trattamento: il piano

Tempi relativamente brevi per gli impianti di trattamento e, al contrario, molto più lunghi per la discarica. È un futuro tra luci e ombre quello del ciclo dei rifiuti in provincia di Brindisi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato il via libera alla realizzazione dell’impianto di compostaggio di Erchie. Un impianto che non sarà l’unico della provincia di Brindisi. Fin dal suo insediamento, infatti, il sindaco del capoluogo e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati